Орган и терменвокс прозвучат вместе в Самарской филармонии

В понедельник, 18 января, в 18:30 в Самарской филармонии состоится концерт "Космические фантазии". Это уникальная возможность услышать вместе орган и терменвокс.

Терменвокс - один из первых электронных музыкальных инструментов, изобретенный Львом Терменом в 1920 году. При игре на терменвоксе не требуется касаться инструмента.

В кинематографе терменвокс использовался в фантастических сценах кинолент "Иван Васильевич меняет профессию", "День, когда остановилась Земля", "Оно пришло из далекого космоса", "Завороженный" Альфреда Хичкока.

В программе концерта - произведения композиторов XIX-XX веков.

Исполнители - солистка Самарской филармонии, лауреат международных конкурсов, заслуженная артистка РФ Людмила Камелина (орган); лауреат международного конкурса Олеся Ростовская (терменвокс, Москва).