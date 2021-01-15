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Музыка Культура

Орган и терменвокс прозвучат вместе в Самарской филармонии

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 18 января, в 18:30 в Самарской филармонии состоится концерт "Космические фантазии". Это уникальная возможность услышать вместе орган и терменвокс.

Терменвокс - один из первых электронных музыкальных инструментов, изобретенный Львом Терменом в 1920 году. При игре на терменвоксе не требуется касаться инструмента.

В кинематографе терменвокс использовался в фантастических сценах кинолент "Иван Васильевич меняет профессию", "День, когда остановилась Земля", "Оно пришло из далекого космоса", "Завороженный" Альфреда Хичкока.

В программе концерта - произведения композиторов XIX-XX веков.

Исполнители - солистка Самарской филармонии, лауреат международных конкурсов, заслуженная артистка РФ Людмила Камелина (орган); лауреат международного конкурса Олеся Ростовская (терменвокс, Москва).

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