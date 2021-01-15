Третьяковская галерея и самарская филармония представят программу "В авангарде эпохи"

В субботу, 23 января, в 18:30, самарская филармония и Государственная Третьяковская галерея представят программу "В авангарде эпохи".

Концерт сопровождается показом полотен М. Ларионова, Н. Гончаровой, О. Розановой, К. Малевича, Д. Штеренберга и других картин из собрания Третьяковки.

Начало ХХ века, время потрясений и революций, дало мощный импульс рождению смелых и дерзких экспериментов в искусстве.

Программа:

С. С. Прокофьев. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром соль минор, соч. 16

Д. Д. Шостакович. Симфония № 1 фа минор, соч. 10.