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Музыка Культура

Третьяковская галерея и самарская филармония представят программу "В авангарде эпохи"

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 23 января, в 18:30, самарская филармония и Государственная Третьяковская галерея представят программу "В авангарде эпохи".

Концерт сопровождается показом полотен М. Ларионова, Н. Гончаровой, О. Розановой, К. Малевича, Д. Штеренберга и других картин из собрания Третьяковки.

Начало ХХ века, время потрясений и революций, дало мощный импульс рождению смелых и дерзких экспериментов в искусстве.

Программа:

С. С. Прокофьев. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром соль минор, соч. 16

Д. Д. Шостакович. Симфония № 1 фа минор, соч. 10.

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