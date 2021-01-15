В Самарской области начался опрос проекта "Культурное сердце России"

В Самарской области стартует опрос для общественного проекта "Культурное сердце России".

Жители региона смогут рассказать и своих потребностях и предложениях по организации культурных событий.

Впервые такой опрос провели в 2019 году. По его результатам стало ясно, какие направления культуры наиболее востребованы, какие нуждаются в рекламной поддержке; определился и список приоритетных культурных событий.

В опросе могут принять участие все жители Самарской области. Для этого нужно заполнить анкету. Опрос проходит до 31 января включительно.