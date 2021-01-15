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Здравоохранение Общество

Министр здравоохранения РФ призвал привитых от COVID-19 носить маски

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Минздрав РФ призвал прошедших вакцинацию граждан продолжать носить маски, чтобы не передавать инфекцию тем, кто не защищен. Такое заявление сделал министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в пятницу, 15 января.

"Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев - от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования", - сообщил министр.

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