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Здравоохранение Общество

287 человек заразились коронавирусом за сутки в Самарской области

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области за сутки выявили 287 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 36 011 человек.

Выздоровели за сутки 283 пациента, а всего — 33 168.

Умер за день в Самарской области всего один заболевший коронавирусом, а за все время — 740 человек.

В России же за сутки выявили 24 092 случая заболевания. Всего за время пандемии заразились 3 544 623 человека. 2 936 991 человек выздоровел, из них — 27 311 за последние сутки. За то же время в РФ погибли 590 зараженных, а за все время пандемии — 65 085 человек.

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