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Здравоохранение Общество

Два человека погибли от коронавируса за сутки в Самарской области

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 17 января, в Самарской области за сутки обнаружили 287 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 36 298 человек. Из них выздоровели — 33 452 пациента, в том числе 284 за последние сутки.

Умерли за сутки двое зараженных - женины 63 и 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Всего за время пандемии в Самарской области погибли 742 заболевших.

В России выявили за сутки 23 586 зараженных, а за все время — 3 568 209 человек. Выздоровели за день 23 440 пациентов, а всего — 2 960 431. Погибли всего с начала пандемии 65 566 зараженных, а за последние сутки — 481.

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