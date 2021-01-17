Два человека погибли от коронавируса за сутки в Самарской области

В воскресенье, 17 января, в Самарской области за сутки обнаружили 287 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 36 298 человек. Из них выздоровели — 33 452 пациента, в том числе 284 за последние сутки.

Умерли за сутки двое зараженных - женины 63 и 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Всего за время пандемии в Самарской области погибли 742 заболевших.

В России выявили за сутки 23 586 зараженных, а за все время — 3 568 209 человек. Выздоровели за день 23 440 пациентов, а всего — 2 960 431. Погибли всего с начала пандемии 65 566 зараженных, а за последние сутки — 481.