ЦСК ВВС уступил СКА-Нева со счетом 3:4

Хоккеисты ЦСК ВВС 17 января в Санкт-Петербурге встретились со СКА-Нева.
В напряженной борьбе самарцы проиграли со счетом 3:4.
21 декабря ЦСК ВВС на своем поле в Самаре примет "Югру" из Ханты-Мансийска.
Хоккеисты ЦСК ВВС 17 января в Санкт-Петербурге встретились со СКА-Нева.
В напряженной борьбе самарцы проиграли со счетом 3:4.
21 декабря ЦСК ВВС на своем поле в Самаре примет "Югру" из Ханты-Мансийска.
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