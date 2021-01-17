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Хоккей Спорт

ЦСК ВВС уступил СКА-Нева со счетом 3:4

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккеисты ЦСК ВВС 17 января в Санкт-Петербурге встретились со СКА-Нева.

В напряженной борьбе самарцы проиграли со счетом 3:4.

21 декабря ЦСК ВВС на своем поле в Самаре примет "Югру" из Ханты-Мансийска.

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