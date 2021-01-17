Гандбольная "Лады" проиграла MKS Perla Lublin - 23:28

В воскресенье, 17 января, в польском Люблине гандболистки тольяттинской "Лады" встретились с местной командой MKS Perla Lublin в матче Еврокубка.
"Лада" проиграла со счетом 23:28.
В воскресенье, 17 января, в польском Люблине гандболистки тольяттинской "Лады" встретились с местной командой MKS Perla Lublin в матче Еврокубка.
"Лада" проиграла со счетом 23:28.
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