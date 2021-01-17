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Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лады" проиграла MKS Perla Lublin - 23:28

ЛЮБЛИН. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 17 января, в польском Люблине гандболистки тольяттинской "Лады" встретились с местной командой MKS Perla Lublin в матче Еврокубка.

"Лада" проиграла со счетом 23:28.

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