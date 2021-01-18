В Самарской области женщина отравилась угарным газом

В воскресенье, 17 января, в 22:20 в квартире многоквартирного жилого дома на ул. Спортивной, 14 в пос. Усть-Кинельский отравление угарным газом получила 30-летняя женщина, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, после обследования врачами "скорой помощи" было установлено, что угрозы жизни и здоровью пострадавшей нет, степень отравления у нее легкая, от госпитализации она отказалась.

В региональном МЧС отмечают, что причина данного происшествия - нарушение правил эксплуатации газового оборудования и вытяжной системы. И в этом году в нашем регионе произошли уже шесть случаев отправления угарным газом. К счастью, обошлось без погибших, пострадало 13 человек, из них пять детей.