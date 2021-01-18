На Воронежских озерах в Самаре появится новый детский сад

Региональные власти в январе 2021 г. включили в областную программу "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области", рассчитанную до 2025 года, еще один детский сад. Он появится в областном центре. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте правительства Самарской области.

Построить новый детский сад, рассчитанный на 240 человек, включая 80 мест для детей от полутора до трех лет, планируется в Промышленном районе Самары, в границах пр. Кирова, улиц Стара-Загора и Воронежской, Московского шоссе.

Напомним, планы строительства нового объекта дошкольного образования впервые были озвучены в 2019 году. В бюджете города на 2020 год было заложено 7,4 млн рублей на проектирование. Предполагалось, что прототипом проекта нового детского сада послужит уже возведенный аналогичный объект на ул. Ташкентской.

В нынешнем документе отмечается, что сметная стоимость составит 6,2 млн рублей: "Сметная стоимость строительства объекта в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий - в размере 6 229,04 тыс. рублей".

На строительство объекта документом предусмотрено более 492,5 млн рублей. Из этой суммы 252,6 млн рублей планируется освоить в текущем году, в 2022 и 2023 гг. — 90,5 млн рублей и 149,4 млн рублей, соответственно. Средства будут выделены из регионального и федерального бюджетов.