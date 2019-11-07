16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Промышленном районе планируют построить три новых детских сада "ТеррНИИгражданпроект" спроектирует крытый футбольный манеж рядом с "Самара Ареной" "Великран-Инвест" оштрафовали на 250 тыс. руб. за нарушение этажности при строительстве высотки у ЦАВа На продажу выставлен многомиллионный долг застройщика поселка "Береза" перед "Фиа-Банком" Налоговики банкротят "Больверк"

Строительство Строительство и недвижимость

В Промышленном районе планируют построить три новых детских сада

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В бюджете Самары на 2020-й год заложено 16,1 млн руб. на проектирование трех новых детских садов в Промышленном районе города. Соответствующие изменения в бюджет были приняты гордумой 31 октября.

В частности, новые дошкольные образовательные учреждения могут появиться на ул. Шверника, в границах ул. Воронежской, 21 "Б" и пер. Юрия Павлова, 10 "Б", а также в границах пр. Кирова, улиц Стара-Загора и Воронежской, Московское шоссе. На проектирование предусмотрено 4,2 млн руб., 4,4 млн руб. и 7,4 млн руб. соответственно.

Гид потребителя

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1