В Промышленном районе планируют построить три новых детских сада

В бюджете Самары на 2020-й год заложено 16,1 млн руб. на проектирование трех новых детских садов в Промышленном районе города. Соответствующие изменения в бюджет были приняты гордумой 31 октября.
В частности, новые дошкольные образовательные учреждения могут появиться на ул. Шверника, в границах ул. Воронежской, 21 "Б" и пер. Юрия Павлова, 10 "Б", а также в границах пр. Кирова, улиц Стара-Загора и Воронежской, Московское шоссе. На проектирование предусмотрено 4,2 млн руб., 4,4 млн руб. и 7,4 млн руб. соответственно.