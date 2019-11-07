В Промышленном районе планируют построить три новых детских сада

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В бюджете Самары на 2020-й год заложено 16,1 млн руб. на проектирование трех новых детских садов в Промышленном районе города. Соответствующие изменения в бюджет были приняты гордумой 31 октября.