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Здравоохранение Общество

Главный терапевт Самары предупреждает: зимние купания могут быть опасны для здоровья

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главный терапевт г. о. Самара, заведующая поликлиникой Самарской городской больницы 4, доктор медицинских наук Ирина Золотовская обратилась к тем, кто решил окунуться в прорубь в Крещенские праздники.

"Холода и значимое понижение температуры требует соблюдения определенных профилактических мер для предотвращения риска обморожения и ухудшения здоровья. Особенно сегодня актуальна информация для лиц, решивших уделить время купанию в Крещенские праздники. Для пожилых и людей с хроническими заболеваниями переохлаждение чревато развитием спазмов сосудов мозга. В результате возможно повышение артериального давления и/или его нестабильность, а также усиление головных болей", — предупредила врач.

По ее мнению, именно пациентам с такими заболеваниями, как артериальная гипертензия, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, хроническая болезнь почек, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма противопоказаны зимние купания.

"Купание в ледяной проруби может привести к существенному ухудшению здоровья тех, у кого есть признаки простудных заболеваний, а также кто недавно болел ОРВИ, перенес пневмонию и COVID-19. Берегите себя и своих близких!" — отметила  Ирина Золотовская.



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