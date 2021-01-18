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Губернатор Власть и политика

В Самарской области оборудовано более 70 мест для крещенских купаний

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 70 мест для крещенских купаний оборудованы во всех городах и районах Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Вопрос обеспечения безопасности граждан при проведении крещенских купаний обсудили на оперативном совещании в правительстве, которое провел в понедельник, 18 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Морозы, установившиеся в регионе, позволяют в этом году оборудовать крещенские купели не только на прихрамовых территориях, но и на водных объектах. Так, по сообщению начальника регионального управления МЧС России Олега Бойко, в губернии организовано более 70 мест для купания (50 на реках и озерах, 20 — на прихрамовых территориях).

Обеспечивать безопасность православных будут медицинские бригады, сотрудники администраций муниципалитетов, представители правоохранительных органов. Специалисты уже приступили к дежурству в местах купания и будут находиться там до 17:00 следующего дня.

"Согласно данным Приволжского УГМС 18 января температура воздуха ночью достигала 33 градусов, днем — 27 градусов. Ближайшие два дня ночная температура будет 20-25 градусов ниже нуля", — доложил Олег Бойко.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян напомнил, что в столь сильные морозы даже малейшее недомогание может обернуться для купальщика серьезными последствиями. Безусловно, стоит воздержаться от крещенских купаний людям с низким иммунитетом, подверженным хроническим и простудным заболеваниям.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что крайне важно продолжать информировать граждан о рекомендациях и предупреждениях врачей, рассказывать, какие противопоказания есть. Он призвал земляков сознательно и ответственно подойти к собственному здоровью, помнить, что главный смысл праздника — духовное очищение.

 

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