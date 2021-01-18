Записаться на прививку жителям области можно через Единую электронную регистратуру и МФЦ

В регионе продолжается работа по вакцинации против новой коронавирусной инфекции, речь об этом шла на заседании оперштаба в понедельник, 18 января.

Всего в область поступили более 12 тыс. доз вакцин (700 — "ЭпиВакКорона", 11592 — "ГамКовидВак"). Привито более 6 тыс. человек — в первую очередь это медики, педагоги, соцработники.

Подготовлена инфраструктура для приема, хранения и транспортировки вакцин: склад "Самарфармации" одновременно сможет принять более 44 тыс. доз вакцины, в ЛПУ подготовлены 162 морозильные камеры. Оборудован 51 стационарный прививочный кабинет и 1 передвижной прививочный комплекс.

В начале февраля ожидаются следующие партии вакцины — 130 тыс. доз. Сейчас мощности области позволяют передавать в учреждения в день от 5 до 6 тысяч вакцин. И эти мощности будут наращивать. По мере поставок будет расширяться перечень категорий для вакцинации.

Дистанционно записаться на прививку жителям Самарской области можно через Единую электронную регистратуру Самарской области http://er.mz63.ru, через горячую линию по коронавирусу (номера телефонов 122, 88003022163), через локальные контакт-центры поликлиник и через их регистратуры.

Также это можно сделать через портал Госуслуг — ссылка на главной странице, но пока через функцию "Запись на прием к врачу". Слоты времени отображаются в соответствии с наличием вакцины в поликлиниках.

Отдельная форма записи на вакцинацию против коронавируса на портале появится с 31 января. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

На заседании штаба Дмитрий Азаров дал поручение департаменту информационных технологий и связи Самарской области проверить технические решения и отладить системы записи на региональном уровне, чтобы они работали без сбоев.