Медсправки самарским школьникам будут давать дистанционно

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова был проработан вопрос о справках для школьников, пропустивших занятия по болезни.

Напомним, что такая задача была возложена на региональный минздрав, когда 11 января школьники вышли с дистанционного обучения.

Первичный прием ребенка по заболеванию — обязательно очный, а вот консультация врача для оформления справки о выздоровлении осуществляется посредством телемедицинской консультации.

Оформленную справку в образовательное учреждение передает прикрепленный к нему медицинский работник. В дальнейшем справки планируется оформлять в электронной форме и так же в электронной форме передавать на рабочее место прикрепленного медработника прямо в образовательном учреждении.