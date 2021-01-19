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Образование Общество

Медсправки самарским школьникам будут давать дистанционно

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова был проработан вопрос о справках для школьников, пропустивших занятия по болезни.

Напомним, что такая задача была возложена на региональный минздрав, когда 11 января школьники вышли с дистанционного обучения. 

Первичный прием ребенка по заболеванию — обязательно очный, а вот консультация врача для оформления справки о выздоровлении осуществляется посредством телемедицинской консультации.

Оформленную справку в образовательное учреждение передает прикрепленный к нему медицинский работник. В дальнейшем справки планируется оформлять в электронной форме и так же в электронной форме передавать на рабочее место прикрепленного медработника прямо в образовательном учреждении.

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