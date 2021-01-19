На главу Железнодорожного района возбудили дело за некачественный контроль уборки улиц от снега

В отношении главы Железнодорожного района Самары прокуратура составила постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений". Чиновнику грозит штраф до 30 тыс. рублей.

С 11 по 14 января прокуратура Железнодорожного района отметила резкое увеличение нарушений требований законодательства по содержанию дорог, тротуаров и дворов. В это же время резко выросло число жалоб от самарцев, недовольных бездействием ответственных за уборку.

Надзорное ведомство взяло на себя координацию работы по обеспечению должного состояния улично-дорожной сети "в связи с неспособностью муниципальных властей и УК самостоятельно обеспечить его" и с 15 по 18 января организовало проверки. По их результатам на главу Железнодорожного района составили постановление о возбуждении административного дела и внесли представление с требованием немедленно устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения и благоустройства.

Кроме того, прокуратура взяла на особый контроль деятельность МП "Благоустройство" в Железнодорожном районе. По результатам проверок выяснилось, что спецтехники (особенно самосвалов для вывоза снежных масс на полигон), выделяемой на расчистку снега в районе, не хватает. Сотрудники предприятия сослались на то, что привлечь дополнительное количество грузовиков невозможно, поскольку у них "ответствуют данные об организациях, владеющих такой техникой, а также не хватает финансирования".

Прокуратура обратилась к руководителям районных организаций с предложением оказать помощь МП "Благоустройство". Проявив социальную ответственность, руководители трех компаний выделили восемь единиц техники, которая в ночь с 16 на 17 января вышла на улицы района.

Главе района дано поручение активизировать работу по привлечению техники от сторонних организаций в рамках социального партнерства, для чего направить соответствующие письма руководителям крупных промышленных предприятий района.

В надзорном ведомстве отметили, что есть еще одна актуальная проблема: снежный полигон на ул. Лунной уже заполнен более чем на 85%. На него свозят снег с трех районов города — Железнодорожного, Ленинского и Октябрьского.

"Расчистка и подготовка указанного полигона в настоящее время осуществляется круглосуточно", — сообщили в ведомстве. — Дополнительно к этому от собственника земельного участка на ул. Мечникова получено согласие на временное складирование снежных масс".

Всего за три дня прокуратурой района внесено 22 представления, в отношении виновных лиц составлено 14 постановлений о привлечении к административной ответственности, направлено в суд 15 исков, объявлено два предостережения.