В Сергиевском районе пропала 83-летняя женщина

В Сергиевском районе Самарской области полиция разыскивает пропавшую пенсионерку.

83-летняя жительница с. Нероновка Анна Гробовникова 6 января ушла из дома и не вернулась.

Приметы пропавшей: на вид 83-85 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, сутулится, седые волосы собраны в косу, была одета в коричневую зимнюю куртку, пуховый платок и валенки. Особые приметы: отсутствует правый глаз, передвигается при помощи трости.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, правоохранители просят сообщить информацию в ближайший отдел полиции, по телефонам 8(84655)2-14-41 или 020 (112 с мобильного).