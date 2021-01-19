Предприниматели Самарской области смогут перейти с ЕНВД на упрощенную систему

С 1 января 2021 года в России перестал действовать единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Индивидуальные предприниматели и организации, работающие по этой системе, должны были выбрать альтернативный вариант из четырех специальных налоговых режимов. Те, кто не определился с выбором до конца 2020 года, с 1 января были переведены на общую систему налогообложения.

Однако, Федеральной налоговой службой было принято решение продлить период перехода с ЕНВД на упрощенную систему налогообложения (УСН). Те представители малого и среднего бизнеса, которым подходит этот режим, могут подать заявление-уведомление в налоговый орган до 1 февраля 2021 года.

"В Самарской области в 2020 году ЕНВД применяли 45 663 предпринимателя. Основная часть представителей МСП определилась с альтернативной системой налогообложения. Для тех, кто не успел сделать свой выбор и уведомить налоговый орган, на федеральном уровне предусмотрели дополнительную возможность, продлив сроки перехода. Призываю всех, кто рассматривал упрощенную систему налогообложения в качестве наиболее подходящего варианта, не откладывать это важное решение, сохранив комфортные условия для ведения своего бизнеса", — обратился к предпринимателям министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Упрощенная система налогообложения (УСН) — самый распространенный из специальных налоговых режимов. Перейти на него могут как индивидуальные предприниматели (ИП), так и организации — юридические лица.

В рамках УСН объектом налогообложения можно выбрать "Доходы" или "Доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов" ("Доходы минус расходы"). От этого будет зависеть размер установленной процентной ставки. Если объектом налогообложения станут доходы, то налог составит 6%. При выборе схемы "доходы минус расходы" ставка составит 15%.

Кроме этого, при использовании УСН необходимо уплачивать страховые взносы на сотрудников. Однако ИП с объектом "Доходы" могут уменьшить сумму налога по УСН на сумму уплаченных страховых взносов за себя и за наемных работников, но не более, чем на 50%. А ИП, не имеющие работников, могут уменьшить налог на всю сумму уплаченных страховых взносов за себя без ограничения.