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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Куйбышевский НПЗ стал победителем в региональном этапе конкурса социальной эффективности

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Всероссийский конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности" проводится Правительством РФ уже 20 лет и вызывает интерес предприятий, ведущих активную внутрикорпоративную политику — улучшающих условия и охрану труда, развивающих социальное партнерство, заботящихся о формировании здорового образа жизни сотрудников.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Проходит конкурс в два этапа — на региональном и федеральном уровнях. Нефтепереработчики КНПЗ ежегодно участвуют в конкурсе и занимают места в числе лидеров. На этот раз в самарском этапе приняли участие 36 предприятий и организаций. И Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод вошел в тройку лидеров сразу в 7 номинациях из 15.

Высшими оценками жюри оценило работу предприятия в номинациях "За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы", "За развитие социального партнёрства в организациях производственной сферы" и "За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы".

Это результат системной работы предприятия по созданию достойных условий труда и развития социальных проектов. Социальные и трудовые права сотрудников защищены коллективным договором, который не раз признавался лучшим в нефтегазовой отрасли. Он предусматривает организацию профилактики и лечения работников по системе ДМС, поддержку семей с детьми, помощь в различных жизненных ситуациях. Корпоративная жилищная программа нацелена на обеспечение жильём работников завода на льготных условиях.

Заслуженное "серебро" завод получил в номинациях "За формирование здорового образа жизни среди работников", "За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности". Предприятие поддерживает стремление многих заводчан к здоровом спортивному образу жизни и создает для этого условия. Они не только посещают десятки спортивных секций, но и участвуют в соревнованиях, которые проводятся между цехами и дочерними предприятиями компании "Роснефть".

Завод традиционно оказывает финансовую помощь учебным заведениям, общественным и ветеранским организациям, медицинским учреждениям Самары. Да и сами заводчане инициируют благотворительные акции по оказанию помощи пожилым людям в период самоизоляции.

"Бронзу" конкурса завод получил в номинациях "За сокращение производственного травматизма, профессиональной заболеваемости" и "За развитие кадрового потенциала".

На федеральном этапе конкурса, который пройдет в марте 2021 года в Москве, Самарскую область будут представлять десять предприятий, в их числе — Куйбышевский НПЗ.

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