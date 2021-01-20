По поручению Дмитрия Азарова выпущены первые карты жителя Самарской области

По поручению губернатора Дмитрия Азарова банк ВТБ в тестовом режиме выпустил первые 72 карты жителя Самарской области.

Выпустить "Карту жителя Самарской области" Дмитрий Азаров поручил в своем послании 3 февраля 2020 года.

"Я предлагаю здесь бизнесу: давайте выпустим совместно единую Самарскую социальную карту. Сделаем в дополнение к ней мобильное приложение, информирующее, где, когда, в каких сетях, какие скидки и преимущества можно получить. Чтобы через мобильное приложение к карте человек мог бесплатно попасть на концерт, выставку, спортивные соревнования, парад или какое-либо другое общественное мероприятие", - заявил Дмитрий Азаров.

Проект "Карта жителя Самарской области", реализуемый департаментом информационных технологий и связи Самарской области совместно с АО "НСПК" (оператор платежной системы "Мир"), вошел в стадию пилотной эксплуатации.

"Карта жителя Самарской области" - банковская карта национальной платежной системы "Мир" с записанным на нее транспортным приложением, позволяющим совершать оплату проезда в общественном транспорте Самарской области в соответствии с действующими тарифами, получать скидки на товары и услуги в торгово-сервисных предприятиях, ставших партнерами проекта, использовать электронные сервисы взаимодействия с государственными и муниципальными организациями.

Первым банком-эмитентом, выпустившим карты жителей Самарской области, стал "Банк ВТБ" (ПАО). В рамках проведения пилотной эмиссии "Банк ВТБ" (ПАО) 30 декабря 2020 г. выпустил тестовые карты для сотрудников департамента информационных технологий и связи Самарской области, ГБУ СО Цифровой регион, "Банк ВТБ" (ПАО), АО "НСПК".

Сейчас проводится тестирование и отладка финансовых и нефинансовых сервисов на базе сформированной инфраструктуры: проведение банковских операций по карте, оплата проезда в общественном транспорте Самары совместно с ООО "Объединенная транспортная карта", получение скидок по картам жителей Самарской области в магазинах косметики и товаров для дома "Семь+Я".

После завершения пилотной эксплуатации инфраструктуры проект перейдет в стадию промышленной реализации, а это значит, что к эмиссии карт жителей Самарской области приступят еще несколько банков, расширится круг предприятий-партнеров.