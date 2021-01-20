В 2020 году из Курумоча вылетело почти вдвое меньше пассажиров

Международный аэропорт Курумоч (управляется УК "Аэропорты Регионов") подвел итоги работы в 2020 году. По сравнению с 2019 годом, когда услугами самарского аэропорта воспользовались 3 млн пассажиров, пассажиропоток упал почти в два раза и составил 1,7 млн пассажиров.

На внутрироссийских воздушных линиях снижение составило 30% - обслужено 1,6 млн пассажиров. Возможностью путешествовать по международным маршрутам воспользовались 128 тыс. человек.

На внутренних направлениях наибольшее падение продемонстрировали рейсы в Москву - по сравнению с 2019 годом объемы перевозок упали на 46% и составили 769 тысяч человек. Региональные перевозки сократились на 2% - пассажиропоток на внутренних регулярных рейсах, минующих Москву, превысил 787 тыс. пассажиров. Рост трафика показали рейсы в Минеральные Воды, Челябинск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Сочи и Анапу.

Самыми востребованными маршрутами на внутренних направлениях стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, Симферополь, Ростов-на-Дону, Анапа и Екатеринбург.

В минувшем году пассажирские рейсы из Самары осуществлялись по 41 направлению, из которых 34 - регулярные. В 2020 году самарский аэропорт сотрудничал с 78 авиаперевозчиками. За год служба наземного обслуживания обработала 10,8 тыс. тонн багажа.

В 2020 году авиакомпании совершили 8680 самолетовылетов. Самым массовым типом воздушного судна стал Airbus 320.