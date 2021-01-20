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В Пестравке запускается новая производственная линия маслозавода

ПЕСТРАВКА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 20 января, в рамках рабочей поездки в Пестравский район губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил одно из самых знаменитых предприятий региона — Пестравский маслозавод.

Фото: samregion.ru

Завод входит в число крупнейших молокоперерабатывающих предприятий региона, он уже более 18 лет обеспечивает жителей Самарской области и всей страны высококачественной молочной продукцией.

Генеральный директор маслозавода Николай Астафуров рассказал Дмитрию Азарову, что предприятие ежедневно перерабатывает свыше 140 т сырого молока, причем сырье закупается преимущественно у самарских производителей.

"По итогам прошлого года объемы переработки увеличились в 2 раза и составили 47,15 тыс. т. Завод выпустил 46,8 тыс. т продукции", — рассказал руководитель предприятия.

Все молоко, которое поступает на завод для переработки, проходит тщательную проверку в собственной лаборатории. Именно жесткий контроль исходного сырья и готовой продукции позволяет Пестравскому маслозаводу производить молоко, кефир, ряженку, сметану, ацидофилин и йогурты, так полюбившиеся жителям не только Самарской области, но и 9 других регионов России.

Чтобы продолжать радовать покупателей отменным качеством и разнообразием продукции, маслозавод регулярно модернизирует производство. Так, в конце прошлого года открылась новая линия по производству ультрапастеризованного молока в упаковке тетра-пак, благодаря которой срок хранения продукта увеличился до 180 суток. Молоко при этом сохраняет свежесть и все полезные свойства белков, витаминов и микроэлементов.

Несмотря на то, что линия еще не работает в полную мощь (ведутся пусконаладочные работы, выпущена первая тестовая партия), работникам завода очевидны ее преимущества. Мастер-наладчик Сергей Шинкаренко рассказал, что у новой линии гораздо выше производительность, а современное оборудование позволяет сохранить высокое качество молока.

"Производительность линии составляет 7 тыс. л в час. Для сравнения: более старые линии обладают производительностью 6 тыс. или 3 тыс. л в час", — отметил специалист.

Максимальная производительность линии ультрапастеризованного молока составляет 100 т в смену. Сейчас идет допнастройка оборудования, которая позволит выпускать на линии не только молоко, но и другую продукцию. В полную мощь линия заработает до конца февраля.

Запустить новую производственную линию удалось за счет заемных средств по программе льготного кредитования — ставка не превышает 5%. Поддержку в расширении производства оказало и региональное правительство.

"Мы получили льготный инвестиционный кредит в размере 270 млн рублей. На эти средства мы планируем приобрести три производственные линии: одна из них — это как раз линия по производству ультрапастеризованного молока, — пояснил директор маслозавода. — Кроме того, мы закупаем линию, которая будет фасовать "семейный формат" (продукцию большого объема). Третья запланированная к закупке линия заменит две действующие, морально устаревшие линии".

В ближайшее время маслозавод планирует создать 15 новых рабочих мест. Сейчас здесь трудится порядка 300 человек, большая часть из них — жители Пестравского района.

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