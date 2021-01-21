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Хоккей Спорт

"Ладья" победила "Реактор" - 3:1

НИЖНЕКАМСК. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Очередным соперником "Ладьи" был "Реактор" из Нижнекамска.

На 6-й минуте Андрей Лагунов вывел "Ладью" вперед.

В дебюте второго периода Степан Стешенко увеличил счет — 0:2 (как и в первом случае, тольяттинцы реализовали большинство).

Этот счет продержался до 54-й минуты, когда Данил Михайлов сократил счет — 1:2.

Нижнекамцы, стремясь уйти от поражения, заменили голкипера полевым игроком, чем воспользовался Артем Якутов, установивший окончательный счет — 1:3 победа "Ладьи".

21 января соперники сыграют повторный матч.

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