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Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" обыграла "Кубань" - 25:22

ТОЛЬЯТТИ. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В своем 15-м матче предварительного этапа "Суперлиги Париматч — чемпионата России" в Тольятти "Лада" обыграла краснодарскую "Кубань" — 25:22 (14:12).

Разогрелась "Лада" быстро, поведя на 6-й минуте (4:2). Однако соперницы ответили тремя подряд голами, что их вывело вперед, а заодно и всколыхнуло страсти не только на площадке, но и недалеко за ее пределами. Занявший место близ скамейки запасных "Кубани" тайный рулевой южанок Евгений Трефилов то и дело бросал взбадривающие реплики в адрес своих учениц.

При счете 5:5 легендарный тренер попытался "дозвониться" до арбитров, реагируя на нарушение правил против Гафоновой, которое якобы имело место быть у тольяттинских ворот. Но его громогласное "алло" осталось без внимания. Более того, питерские дамы-рефери, посовещавшись, выписали той же Марии двухминутный штраф. Правда, за другой эпизод.

Словом, картина накалялась с каждой очередной атакой. И до 24-й минуты отдать предпочтение кому-либо в этой напряженной схватке было невозможно, о чем свидетельствовали и цифры на табло (10:10). Но в концовке первой половины "Лада" все же поднажала и ушла на перерыв, имея в плюсе два гола.
Вскоре после отдыха фора в пользу автозаводчанок в три мяча, которой они в первом тайме насладились лишь однажды на 26-й минуте, восстановилась. Однако гандболистки в желто-зеленой форме и не подумали задирать лапки кверху. Более того, "Кубань" при счете 16:13 не в свою пользу настолько мощно запрессовала волжанок, что те явно растерялись, зачастив с чрезмерным браком при организации атак. И меньше чем через девять минут уже гости оказались впереди (17:18).

"Ладе" стало бы еще сложнее, окажись точна Давиденко, которая пальнула на 47-й минуте в штангу, чисто выйдя один на один с вратарем. Они упустили явную возможность закрепить свой перевес. Но сработала обратная реакция по принципу "не забил — получай".

Бравый капитан Какмоля на исходе 50-й минуты снова вывела свой клуб вперед (19:18). А спустя немного времени она же, заняв проблемную позицию на правом фланге вместо травмированной Фоминой, еще пару раз мастерски пробила Уткину (сперва — 23:19, потом — 24:21). На 57-й минуте стало ясно, что вымученная, но все же справедливая победа от "Лады" уже никуда не ускользнет.

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