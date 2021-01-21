За сутки в Самарской области пожарные дважды тушили автотранспорт

В Самарской области за сутки дежурные пожарные подразделения два раза выезжали на ликвидацию загораний транспорта.

Ночью, в 2:38 20 января поступило сообщение о возгорании моторного отсека автобуса "ПАЗ", находящегося в районе дома 31 на ул. Пластовой в Сызрани. В 2:50 огонь был полностью ликвидирован. Для ликвидации пожара привлекались девять человек личного состава и две единицы техники.

Этой же ночью, в 3:16, поступило сообщение о возгорании автомобиля на ул. 40 лет Победы Автозаводского района Тольятти. На месте вызова горел автомобиль Kia. В 3:26 пожар был полностью ликвидирован силами семи человек и двух единиц техники.

Пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.