В Самаре нашли несовершеннолетнюю, сбежавшую из остановившегося поезда

В Самаре транспортные полицейские нашли 14-летнюю девушку, сбежавшую из поезда на железнодорожном вокзале. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте.

В полицию обратился 41-летний житель Челябинска. Его несовершеннолетняя дочь вышла из поезда Анапа — Красноярск на станции Самара и не вернулась.

"Отец с дочкой возвращались на поезде домой из Краснодара, — сообщили в транспортной полиции. — На станции "Самара" девочка дождалась, когда отец пойдет умываться, оделась и вышла из вагона. Сначала девушка ходила по платформе, и отец думал, что она вышла просто прогуляться во время стоянки. Но к моменту отправки поезда она не вернулась, и ее отец обратился в полицию".

Пропавшую вскоре обнаружили сотрудники уголовного розыска. Девушка находилась недалеко от железнодорожного вокзала, возле ТЦ, куда ее не пустила охрана без сопровождения взрослых.

Транспортные полицейские провели профилактическую беседу. Родителя девушка дожидалась в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. При разбирательстве выяснилось, что несовершеннолетняя неоднократно сбегала из дома, так как ее не устраивал постоянный контроль.

"Информация будет направлена в органы опеки, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и отдел по делам несовершеннолетних территориального органа внутренних дел по месту проживания несовершеннолетней для принятия мер", — отметили в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте.