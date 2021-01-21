Более 41 тысячи жителей Самарской области зарегистрировались в качестве самозанятых

Чуть больше года в нашем регионе действует специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Он предполагает быструю регистрацию в мобильном приложении, льготные налоговые ставки и удобное ведение бухгалтерии — необходимую отчетность самозанятые формируют не выходя из дома.

С 1 января 2020 года в Самарской области официально зарегистрировали свою деятельность уже более 41 тысячи самозанятых.

"Нам нужно выводить их из тени, предлагая более выгодные, понятные и надежные условия для самореализации людей, обладающих предпринимательской жилкой, идеями, умеющих и желающих брать ответственность на себя", — подчеркивал ранее губернатор Дмитрий Азаров.

Эта работа ведется в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Напомним, налоговый режим для самозанятых начал действовать в регионе с 1 января 2020 года.

"За прошедший период налог на профессиональный доход стал очень популярен на территории Самарской области. Это подтверждает тот факт, что число самозанятых уже превысило отметку в 41 тысячу человек, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — В основном самозанятые — это физические лица, ведущие предпринимательскую деятельность и не зарегистрированные в качестве субъекта малого и среднего бизнеса. Однако среди них есть и индивидуальные предприниматели (ИП), у которых нет наемных сотрудников. Некоторые ИП стали самозанятыми в конце года, сделав выбор в пользу этого специального налогового режима в качестве альтернативы ЕНВД, который перестал действовать с 1 января 2021 года", — напомнил Дмитрий Богданов.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно с 14-летнего возраста. Право на это имеют и граждане стран ЕАЭС, работающие в Самарской области. Процедура регистрации в новой системе максимально упрощена. Достаточно скачать бесплатное мобильное приложение "Мой налог", загрузить свое фото, отсканировать паспорт и ввести код подтверждения из смс-сообщения. Вся процедура занимает не больше пяти минут вместе с загрузкой приложения.

В случае оказания услуг физическим лицам самозанятый будет платить с доходов только налог по льготной ставке 4%, при работе с юридическими лицами — 6%. По итогам месяца автоматически формируется отчет, затем в течение двух недель нужно оплатить налог. Для оперативной оплаты можно привязать к мобильному приложению банковскую карту.

Для того чтобы дополнительно стимулировать самозанятых сделать свою предпринимательскую деятельность прозрачной и не бояться проверок со стороны налоговых органов, региональное министерство экономического развития и инвестиций постоянно расширяет линейку инструментов поддержки пользователей специального налогового режима.

К таким инструментам относятся консультационные услуги; образовательные программы; ярмарки и конкурсы, помогающие самозанятым найти новых партнеров и клиентов; целые комплексы бизнес-услуг, которые разыгрывались среди плательщиков налога на профессиональный доход с сентября 2020 года. В ближайшее время самозанятым станут доступны льготные микрозаймы Гарантийного фонда Самарской области до 1 млн рублей. В качестве имущественной поддержки они смогут претендовать на льготную аренду коворкингов и офисных помещений в бизнес-инкубаторах.

Основатель студии детского творчества Анна Курдыш стала самозанятой в январе 2020 года. Сегодня она признается, что налоговый режим идеально подходит для ее деятельности. "Вся бухгалтерия в телефоне, платишь налог только тогда, когда есть доход. Сейчас я ещё привязала банковскую карту, и все доходы считаются автоматически; я сама выбираю, делать ли мне взносы в пенсионный фонд, — поделилась впечатлениями Анна Курдыш. — В 2020 году федеральное правительство выделило самозанятым капитал в размере МРОТ на уплату налога. Поэтому получилось, что почти весь год я ничего не платила, а в условиях пандемии это было очень существенно. Еще одним приятным бонусом стало получение бизнес-кейса: из большого комплекса услуг я уже успела воспользоваться бесплатной фотосессией, а сейчас на этапе создания находятся мои визитки и буклеты", — добавила самозанятая.