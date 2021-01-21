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Самарской области выделено 40 млн руб. на строительство двух спортивных объектов

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарской области выделено 40 млн рублей из федерального бюджета на строительство двух спортивных объектов. Решение было принято Правительством после одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований, сообщил член Комиссии, депутат Госдумы от Самарской области, первый заместитель бюджетного комитета Госдумы Леонид Симановский.

Как уточнил Леонид Симановский, выделенные средства будут направлены на строительство двух ФОКов открытого типа — в городе Нефтегорске и в селе Дубовый Умет Волжского района. Средства выделяются в рамках госпрограммы РФ "Развитие физической культуры и спорта" на софинансирование соответствующей программы Самарской области.

Леонид Симановский отметил: "В Самарской области за последние годы было создано очень много спортивных объектов в шаговой доступности, но спрос продолжает оставаться высоким. Поддержка из федерального бюджета здесь очень важна. Наша парламентская Комиссия, членом которой я являюсь, вместе с Правительством в этом году продолжит оказывать финансовую поддержку регионам, в том числе и Самарской области, по различным направлениям".

Напомним, ранее в ноябре 2020 года в ходе принятия федерального бюджета на 2021–2023 гг. благодаря содействию Леонида Симановского были выделены дополнительные средства из федерального бюджета в размере 1,57 млрд рублей на реконструкцию Дворца спорта в Самаре. По поводу этого объекта Леонид Симановский по просьбе губернатора области Дмитрия Азарова специально обращался с письмом в Минфин РФ, и в итоге Правительство РФ согласилось с аргументами о необходимости выполнения реконструкции Дворца спорта в 2021 году.

Кроме того, в октябре 2020 года Правительство после одобрения парламентской Комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке Леонида Симановского утвердило выделение Самарской области из федерального бюджета дополнительных средств в сумме 25 млн руб. на приобретение спортивного оборудования и инвентаря.

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