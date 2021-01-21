В Хворостянском "Квантуме" разрабатывают "умные" системы для сельского хозяйства региона

В четверг, 21 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ознакомился с разработками минитехнопарка "Квантум", открывшегося на базе Дома детского творчества в селе Хворостянка в 2020 году благодаря нацпроекту "Образование".

Директор учреждения Любовь Романова рассказала Дмитрию Азарову, что одновременно в "Квантуме" могут заниматься 45 детей со всего района. Оборудование здесь самое современное, занятия ведутся по нескольким направлениям. Это VR/AR-квантум (объемная визуализация, виртуальная (VR) и дополненная (AR) реальность), IT-квантум (программирование и защита информации), робоквантум (мехатроника, прикладное программирование), Hi-tech цех (мастерская с высокотехнологичным оборудованием).

Детский минитехнопарк активно взаимодействует с местным бизнесом: руководство "Технопарка" и фермерское сообщество заключили соглашение, согласно которому юные гении разрабатывают экспериментальные проекты по созданию системы сортировки яблок и системы автоматизированного контроля состояния зерна на складах. Первые наработки главе региона продемонстрировали сами авторы инноваций.

"Этот сортировщик отбирает яблоки по цвету — кладет их в красный или зеленый отсек. Если яблоки недозревшие, сортировщик их отправляет в желтый отсек", — рассказал начинающий инженер-констуктор Андрей Некрасов.

Педагог дополнительного образования, руководитель робокванториума Наталья Дубошина пояснила, что сортировщик разрабатывается по просьбе индивидуального предпринимателя Сергея Савенкова, чьи работники вынуждены вручную сортировать яблоки, что отнимает много времени и сил.

"Мы решили создать автоматическую систему, перед вами второй прототип. Первый сортировал просто по цветам, не отталкиваясь от спелости, — добавила педагог. — В будущем мы планируем сделать его передвижным".

Еще один проект воспитанники минитехнопарка разрабатывают по просьбе компании "Биотон". Ребята создали автоматический щуп, который позволяет контролировать количество зерна и свободную емкость склада.

"Также на щупе есть датчики температуры, влажности воздуха, что позволяет контролировать условия хранения. Все данные передаются на специальное устройство, и, если какие-то параметры отклоняются от нормы, об этом сообщается", — рассказали воспитанники.

"Вы решаете серьезные производственные проблемы, что очень здорово", — обратился к ребятам Дмитрий Азаров.

Педагоги и воспитанники минитехнопарка пояснили: несмотря на то, что Олег Атьков сейчас живет в Москве, он часто бывает на малой Родине и с удовольствием участвует в мероприятиях района, встречается со школьниками, а местные юнкоры даже брали у космонавта интервью. Дмитрий Азаров позвонил Олегу Атькову, чтобы поблагодарить за внимание к хворостянской земле, а также пригласил к участию в грандиозном проекте по празднованию 60-летия первого полета человека в космос.

"Мы ждем вас на самарской земле, — сказал Глава региона. — Мы готовим масштабный проект по празднованию 60-летия первого полёте в космос Юрия Алексеевича Гагарина, заявили его на федеральный уровень, прилагаем все усилия, чтобы главные торжества, посвященные этому событию, прошли у нас, на Самарской земле. Рассчитываем на вашу помощь и поддержку".

Также в селе Хворостянка Дмитрий Азаров оценил условия, созданные для жителей в спортивно-оздоровительном центре района — ФОК "Виктория". Здесь ребята и взрослые занимаются боксом, аэробикой, тяжелой атлетикой. Для любителей плавания работает бассейн 25×12м с четырьмя дорожками. Для занятий баскетболом, волейболом, минифутболом служит универсальный игровой зал 18×36м.

Кроме того, для проведения соревнований реконструирован прилегающий стадион, оборудованный искусственным газоном, крытой трибуной на 260 мест и летней раздевалкой. Сотрудники и посетители ФОКа утверждают: центр никогда не пустует.