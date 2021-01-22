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Хоккей Спорт

ХК "Лада" проиграл "Рубину" - 2:3

ТОЛЬЯТТИ. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В матче против тюменского "Рубина" тольяттинцы открыли счет уже на 3-й минуте — Евгений Бодров добил шайбу после броска партнера по команде.

Вскоре Алексей Мастрюков убежал один на один с вратарем "Рубина", но после его броска шайба попала в штангу.

Гости отыгрались в концовке стартового периода (Семен Иванов), а в дебюте второго Денис Давыдов вывел "Рубин" вперед (1:2).

На 28-й минуте "Лада" сравняла счет: Мастрюков из-за ворот бросил в голкипера "Рубина" Егора Назарова и шайба оказалась в сетке гостей — 2:2.

На 35-й минуте Георгий Бусаров вновь вывел вперед тюменцев — 2:3.

За полторы минуты до окончания третьего периода Анатолий Емелин взял тайм-аут и заменил Романа Смирягина шестым полевым игроком, уйти от поражения "Лада" не смогла.

 

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