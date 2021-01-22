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Хоккей Спорт

"Ладья" во втором матче вновь обыграла "Реактор" - 9:5

НИЖНЕКАМСК. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Счет на 6-й минуте открыл нападающий "Ладьи" Дмитрий Беленчук (0:1).

В середине стартового периода соперники обменялись заброшенными шайбами: сначала Айдар Харисов сравнял счет, а затем Артем Якутов вновь вывел вперед волжан (1:2).

В концовке периода соперники забросили еще по шайбе (у волжан отличился Игорь Хлопоткин) — 2:3.

Во втором периоде Егор Филиппов и Степан Стешенко забросили по шайбе в ворота "Реактора" (2:5).

В третьем периоде команды продолжили "перестрелку", в которой больше преуспели тольяттинцы. Окончательный счет — 9:5 в пользу "Ладьи".

У волжан хет-трик в активе Хлопоткина. Айрат Асфандияров, как и Хлопоткин, набрал 4 очка.

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