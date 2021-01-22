Росгосстрах предложил "коробочные" программы страхования здоровья и автомобилей

Жители России смогут оформить две "коробочные" программы страхования от компании Росгосстрах: "Здоровье дороже", рассчитанную на случаи выявления онкологических заболеваний, и "Каско Профессионал" для автовладельцев.

Суть "коробочных" программ страхования в том, что клиент получает комплекс услуг: финансовых, медицинских и юридических. При этом продукт "Здоровье дороже" покрывает расходы при выявлении у застрахованного лица рака. Лимит составляет 8 млн рублей, в том числе единовременная выплата в размере 250 тыс. рублей, которую можно получить после постановки диагноза.

Особенность программы в том, что по ней возмещаются расходы не только непосредственно на лечение и диагностику, но и на проезд и проживание, в том числе в палатах повышенной комфортности. К компенсируемым затратам относится и приобретение необходимых для лечения лекарств. Сопровождение клиента осуществляется от изначальной постановки диагноза и дальнейших обследований, в том числе проверок их результатов, до контроля за состоянием здоровья после окончания курса лечения.

Программа для автовладельцев "Каско Профессионал" страхует риски аварий и падения предметов на автомобиль. Но дополнительно продукт включает расходы на ремонт и техническую помощь на дороге, например, на замену колеса или запуск двигателя. Программа предназначена для опытных водителей с отечественными автомобилями не старше 7 лет или иномарками не старше 12 лет. Максимальная страховая сумма составляет 600 тыс. рублей, а особенностью продукта является отсутствие требования обязательного осмотра автомобиля.

Теперь "коробочные" программы страхования можно приобрести и у мультиплатформенного оператора "Триколор", который развивает сервис "Триколор Страхование". Полные условия страховых программ можно узнать на официальном сайте компании в специальном разделе "Страхование".