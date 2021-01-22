В Хворостянском районе в новом году появится скейтпарк и зона отдыха

21 января во время рабочей поездки в Хворостянский район губернатор Дмитрий Азаров провел личный прием граждан в местном отделении партии "Единая Россия".

К главе региона обратились жительницы села Романовка с просьбой обустроить место для активного отдыха всей семьей. Село достаточно благоустроенное, но прогулочной зоны для игр на воздухе у них нет.

"У нас хорошо. Воздух свежий. И мы даже место уже нашли. Все жители поддержат, потому что сейчас активно отдыхать негде", — посетовала мама двоих детей Ольга Лупина.

Решением может стать обустройство парка на улице Мещерякова. Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин сообщил, что это возможно будет сделать по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" и уже в 2021 году.

На территории установят спортивную площадку с резиновым покрытием, освещение, установят уличные спортивные тренажеры, детский игровой комплекс и скамейки. Приступить к работам смогут в мае. В самый разгар лета в июле 2021 года парк примет гостей.

"Попрошу вас участвовать в этом лично: одобрить проект, а затем контролировать ход работ, это очень важно. Все программы сейчас нацелены на участие людей, — обратился губернатор к сельчанам.

Жители сразу нескольких населенных пунктов района обратились к главе региона с просьбой выделить им транспорт для доставки в больницу. "На территории нашего района расположены 27 населенных пунктов, некоторые находятся в десятках километров от центральной районной больницы, где делают прививки. Нужно решить вопрос, как доставлять людей в ЦРБ для вакцинации", — сказала жительница Хворостянки Галина Шалашова.

Дмитрий Азаров назвал этот вопрос справедливым. Он напомнил, что в 2020 году районные больницы передали больше 160 автомобилей для оказания неотложной помощи, в том числе, 6 машин в Хворостянский район. Однако для вакцинации логично задействовать технику большей вместимости для доставки группы людей в ЦРБ. Такую возможность проработают.

По словам министра здравоохранения региона Армена Беняна, в 2021 году по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения планируется приобрести ГАЗель для перевозки пациентов. Подумают и о том, как задействовать уже имеющиеся в районе автобусы для обеспечения удобства вакцинации людей.

Юный житель поселка Прогресс попросил обустроить скейт-площадку. Губернатор подчеркнул, что обязательно поможет с обустройством места для активного отдыха. Спортивный объект планируется построить в населенном пункте к 1 сентября 2021 года по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Жители села Владимировка, в котором в прошлом году был проведен первый этап капремонта школы, попросили в первую очередь сосредоточить усилия подрядчиков на замене протекающей кровли, а уже потом приступать к остальным работам. Дмитрий Азаров дал поручение выполнить просьбы родителей и учителей.