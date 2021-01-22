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Пожары Происшествия

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Самаре

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 22 января, в 16:06, ликвидировали открытое горение на 50 кв. м. на складе фармацевтической компании на ул. Товарная, 7к в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, пожар начался примерно в 13:49. К моменту прибытия огнеборцев в подвале горели деревянные поддоны и коробки с лекарствами. В 14:07 пожару присвоили повышенный ранг сложности "№ 2". Борьбу с огнем ведут 103 человека, которые используют 30 единиц техники.

Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 30 человек

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