Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Самаре

В пятницу, 22 января, в 16:06, ликвидировали открытое горение на 50 кв. м. на складе фармацевтической компании на ул. Товарная, 7к в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, пожар начался примерно в 13:49. К моменту прибытия огнеборцев в подвале горели деревянные поддоны и коробки с лекарствами. В 14:07 пожару присвоили повышенный ранг сложности "№ 2". Борьбу с огнем ведут 103 человека, которые используют 30 единиц техники.

Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 30 человек