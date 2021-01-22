В соцсетях, в том числе в TikTok, появились обращения к подросткам с призывом выйти в субботу, 23 января, на несанкционированные митинги. Родители детей и общественники возмущены такой агитацией и выступили категорически против этого.
Так, многодетная мать из Самары Елена Климова считает преступлением привлекать несовершеннолетних детей и подростков к таким мероприятиям.
"Моей младшей дочери 16 лет, а средней — 21. Они не будут участвовать в этих митингах, — подчеркнула Елена. — Считаю неправильным впутывать детей в политику. Категорически против этого".
Она добавила, что задача родителей — разговаривать с детьми и объяснять им, что нужно игнорировать эти призывы.
Председатель женсовета в Суходоле Надежда Кашина выразила обеспокоенность тем, что именно в популярных у подростков сетях распространяется такая информация.
"Я, конечно, против, потому что считаю, что дети не должны участвовать в политических играх взрослых, — отметила она. — У детей должны быть свои, детские игры. Поэтому, мне кажется, нужно контролировать, какая информация распространяется через TikTok, Viber, WhatsApp и остальные мессенджеры".
Педагог дополнительного образования, председатель районного родительского комитета из села Челно-Вершины Ларисы Красавиной уверена, что дети не должны быть орудием политических игр — ни в подростковом, ни тем более в детском возрасте.
Она крайне негативно отозвалась о таких мероприятиях. "Всем родителям хочу сказать, чтобы в этот день максимально находились рядом с детьми, и в такую прекрасную погоду предлагаю всем отправиться на лыжную прогулку. Это будет и для здоровья полезно, и детям приятно", — сказала педагог.
Представитель родительской общественности, секретарь окружного родительского собрания Сергиевска Инна Прокофьева заявила, что призывать детей выйти на митинг — недопустимая вещь. По ее мнению, школьники не должны участвовать ни в каких политических разборках.
"Что касается молодежи более старшего поколения, которые уже являются совершеннолетними, они должны тоже понимать, что могут стать инструментом для политических игр, — добавила она. — Если уж какие-то вопросы есть, то лучше их задать профессионалам и спокойно разобраться в ситуации, но точно не с позиции протестов".