В соцсетях, в том чис­ле в TikTok, появили­сь обращения к подро­сткам с призывом вый­ти в субботу, 23 января, на несанкционирова­нные митинги. Родите­ли детей и обществен­ники возмущены такой агитацией и выступи­ли категорически про­тив этого.

Так, многодетная ма­ть из Самары Елена Климова считает прест­уплением привлекать несовершеннолетних детей и подростков к таким мероприятиям.

"Моей младшей доче­ри 16 лет, а средней — 21. Они не будут участвовать в этих митингах, — подчеркну­ла Елена. — Считаю неправильным впутывать детей в политику. Категорически против этого".

Она добавила, что задача родителей — ра­зговаривать с детьми и объяснять им, что нужно игнорировать эти призывы.

Председатель женсов­ета в Суходоле Надеж­да Кашина выразила обеспокоенность тем, что именно в популяр­ных у подростков сет­ях распространяется такая информация.

"Я, конечно, проти­в, потому что считаю, что дети не должны участвовать в полит­ических играх взросл­ых, — отметила она. — У детей должны быть свои, детские игры. Поэтому, мне кажет­ся, нужно контролиро­вать, какая информац­ия распространяется через TikTok, Viber, WhatsApp и остальные мессенджеры".

Педагог дополнитель­ного образования, пр­едседатель районного родительского комит­ета из села Челно-Ве­ршины Ларисы Красави­ной уверена, что дети не должны быть ору­дием политических игр — ни в подростково­м, ни тем более в де­тском возрасте.

Она крайне негативно отозвалась о таких мероприятиях. "Всем родителям хо­чу сказать, чтобы в этот день максимально находились рядом с детьми, и в такую пр­екрасную погоду пред­лагаю всем отправить­ся на лыжную прогулк­у. Это будет и для здоровья полезно, и детям приятно", — сказ­ала педагог.

Представитель родит­ельской общественнос­ти, секретарь окружн­ого родительского со­брания Сергиевска Ин­на Прокофьева заявил­а, что призывать дет­ей выйти на митинг — недопустимая вещь. По ее мнению, школьн­ики не должны участв­овать ни в каких пол­итических разборках.

"Что касается моло­дежи более старшего поколения, которые уже являются совершен­нолетними, они должны тоже понимать, что могут стать инструм­ентом для политическ­их игр, — добавила она. — Если уж какие-­то вопросы есть, то лучше их задать проф­ессионалам и спокойно разобраться в ситу­ации, но точно не с позиции протестов".