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Власть и политика

Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация Республики Сербия

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 30 апреля, с рабочим визитом в Самарскую область прибыла делегация Республики Сербия во главе с министром правительства Ненадом Поповичем, ответственным за международное экономическое сотрудничество.

Фото: Волжская коммуна

После посещения производственных площадок прошла рабочая встреча вице-губернатора Самарской области Антона Емельяненко с представителями делегации Республики Сербия. Стороны подтвердили взаимный интерес к сотрудничеству и обсудили возможные сценарии по их дальнейшему развитию.
Вице-губернатор отметил, что Республика Сербия для Самарской области — ценный, стратегически важный экономический партнер. Выделив, прежде всего, взаимодействие в сфере сельского хозяйства, инновационной и научно-образовательной деятельности.

"В рамках комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", которую возглавляет губернатор Вячеслав Федорищев, мы обсуждаем экспорт высокотехнологичной продукции, которая производится в Самарской области и данная встреча — важный шаг в этой работе. Сегодня мы обсудили более широкую повестку. Наша задача — показать потенциал региона, то есть все, что касается химической отрасли, промышленности, инноваций, сотрудничества в сфере науки и образования. Нам очень важно привлекать студентов для обучения в наших университетах, а в рамках международного научно-образовательного обмена создавать международные команды, которые будут трудиться на благо Самарской области", — акцентировал Антон Емельяненко.

В ближайшее время стороны запланировали визит делегации Самарской области в Республику Сербия, где будут обговорены детали сотрудничества.
   

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