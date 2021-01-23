Волейбольная "Нова" победила "Муром" - 3:1

Победа в матче с командой "Муром" позволила "Нове" вернуться на второе место в подгруппе "Запад".

В первой партии волжане долго искали свою игру, допуская многочисленные ошибки. Соперник, захватив преимущество с первых мячей, довел дело до победы - 25:21. Во втором сете доминировала уже "Нова". Наладив защитные действия, хозяева площадки превзошли соперника в результативных доигровках и сравняли счет по партиям - 25:22.

Исход третьего сета решился в концовке. Эйс на сетболе Матвея Захаров вывел "Нову" вперед - 25:23 и 2:1 по партиям. На четвертый игровой отрезок запала у "Мурома" уже не хватила. Волжане уверенно контролировали игру и уверенно победили - 25:17.