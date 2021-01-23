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ВТБ высказался за продление программы "Ипотека с господдержкой"

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ поддерживает предложение о пролонгации программы льготной ипотеки и считает, что это станет последовательным шагом по сохранению доступности жилищных кредитов для населения на крайне благоприятных условиях.

Субсидии государства своевременно и эффективно поддержали граждан и строительную отрасль и во многом способствовали рекорду российского ипотечного рынка, который в прошлом году превысил 4 трлн рублей по объему продаж.

При этом важно, чтобы экономическая выгода для покупателей не перекрывалась ростом цен на недвижимость. "На наш взгляд, в этом заключается основная задача правительства по реализации условий госпрограммы на 2021 год, — прокомментировал Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ. — Поэтому точечные решения о продлении госпрограммы в том или ином регионе считаем абсолютно взвешенным и разумным подходом".

В линейке российских банков средние ставки по ипотеке, которые во многом зависят от ключевой ставки ЦБ РФ, пока еще не достигли уровня в 6,5%, поэтому у граждан сохраняется стимул решить свой жилищный вопрос с максимальной выгодой. На сегодняшний день каждый четвертый ипотечный кредит в России оформляется именно в рамках госпрограммы (объем выдач по ней превысил 1 трлн рублей).

"Мы видим, что сниженная ставка благотворно влияет на семейный бюджет российских заемщиков. Согласно статистике ВТБ, средний размер платежа по ипотеке к концу прошлого года снизился с 30 до 25% от дохода ипотечных клиентов. Сниженные ставки и продление условий льготной ипотеки, по нашей оценке, не должны стать поводом для возникновения на рынке России "ипотечного пузыря", — считает Анатолий Печатников.

ВТБ на сегодняшний день выдал свыше 64 тысяч льготных кредитов в рамках госпрограммы на сумму более 200 млрд рублей. В общем объеме ипотечных выдач банка ее доля превышает 20%.

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