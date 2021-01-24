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Хоккей Спорт

ЦСК ВВС уступил по буллитам "Рубину"

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 23 января, ЦСК ВВС провел очень хороший матч с одним из лидеров — тюменским "Рубином", спасся в концовке, играя в меньшинстве, но уступил в сумасшедшей серии буллитов.

В воротах у самарцев вышел Ярослав Озолин, в последнее время не так часто появлявшийся в старте. Во вторую тройку нападения к Лазареву и Игнатушкину Павел Десятков неожиданно для многих поставил Сергея Чередниченко. Серьезные коррективы коснулись четвертого звена — в нем сыграли хоккеисты, не так часто игравшие в этом сезоне — Илья Юнгов, Владимир Белоглазов и Евгений Колычев.

Первый период прошел в равной борьбе, самарцы чаще бросали по воротам, могли забить в меньшинстве, если бы Роман Дубинин решил бросать сам, а не отдавать пас. Увы, в концовке забили гости — Роман Чемерикин удачно подставил клюшку — 0:1. В дальнейшем ход игры не менялся. Моменты были и у тех, и у других, но на высоте были вратари — Ярослав Озолин и Егор Назаров. Надо сказать, что "Рубин" часто имел численное преимущество. У сибиряков было всего одно удаления, у волжан — семь! Причем из них 4 — в третьем периоде, а еще одно в овертайме.

Удивительно, но самарцы перевели игру в овертайм, имея на одного игрока меньше. Это сделал могучим щелчком со средней дистанции Роман Дубинин за 2,5 минуты до конца. В дополнительное время шансы, как водится, были у обоих соперников — все же 5 минут в формате "три на три".

Ну, а затем последовала невероятная серия буллитов — их команды пробили по 10. Выиграть мог кто угодно. Больше повезло гостям. У ЦСК ВВС броски (2 из 3) реализовал только Алексей Басков. У сибиряков дважды забил капитан Ячменев, а победный буллит на счету Чемерикина — 2:3.

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