ХК "Лада" победил "Югру"

Очередным соперником "Лады" был лидер ВХЛ "Югра" из Ханты-Мансийска.
Спустя минуту после стартового вбрасывания счет был открыт: Алексей Мастрюков нанес неожиданный для голкипера гостей бросок от синей линии — 1:0.
Эта шайба оказалась единственной в первом периоде, хотя скучать зрителям соперники не давали.
В дебюте второго периода Евгений Бодров убежал один на один с Владимиром Сохатским, но перехитрить вратаря "Югры" не смог.
Но, вскоре тольяттинцы удвоили свое преимущество: Никита Свинцицкий точно бросил в дальний угол в контратаке (хозяева играли в меньшинстве).
На 35-й минуте Иван Лекомцев реализовал большинство броском от синей линии — 2:1.
Под занавес периода тольяттинцам удалась быстрая контратака "2 против 1" и Андрей Белозеров после хорошей передачи Владимира Журавлева отправил шайбу в сетку — 3:1.
После шайбы Артема Артемова в начале третьего периода место в воротах гостей занял Константин Волков.
На 54-й минуте лучший снайпер Лиги Никита Тертышный в большинстве сократил счет (4:2).
Вскоре "Лада" получила возможность поиграть "5 на 3" и Марк Павликов довел счет до 5:2.
Этот счет стал окончательным — "Лада" во второй раз в сезоне победила "Югру"