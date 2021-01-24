ХК "Лада" победил "Югру"

Очередным соперником "Лады" был лидер ВХЛ "Югра" из Ханты-Мансийска.

Спустя минуту после стартового вбрасывания счет был открыт: Алексей Мастрюков нанес неожиданный для голкипера гостей бросок от синей линии — 1:0.

Эта шайба оказалась единственной в первом периоде, хотя скучать зрителям соперники не давали.

В дебюте второго периода Евгений Бодров убежал один на один с Владимиром Сохатским, но перехитрить вратаря "Югры" не смог.

Но, вскоре тольяттинцы удвоили свое преимущество: Никита Свинцицкий точно бросил в дальний угол в контратаке (хозяева играли в меньшинстве).

На 35-й минуте Иван Лекомцев реализовал большинство броском от синей линии — 2:1.

Под занавес периода тольяттинцам удалась быстрая контратака "2 против 1" и Андрей Белозеров после хорошей передачи Владимира Журавлева отправил шайбу в сетку — 3:1.

После шайбы Артема Артемова в начале третьего периода место в воротах гостей занял Константин Волков.

На 54-й минуте лучший снайпер Лиги Никита Тертышный в большинстве сократил счет (4:2).

Вскоре "Лада" получила возможность поиграть "5 на 3" и Марк Павликов довел счет до 5:2.

Этот счет стал окончательным — "Лада" во второй раз в сезоне победила "Югру"