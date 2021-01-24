В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

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До конца дня 24 января и ночью 25 января местами по Самарской области и в Самара сохранится туман при видимости 500 метров и менее, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС" .