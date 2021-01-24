В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

До конца дня 24 января и ночью 25 января местами по Самарской области и в Самара сохранится туман при видимости 500 метров и менее, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС" .
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82