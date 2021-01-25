Гандбольная "Лада" проиграла в Турции местному "Кастамону"

В своем третьем матче групповой фазы EHF European League "Лада" в турецком Кастамону проиграла местному одноименному клубу со счетом 25:29 (14:13), сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Не истекло со старта встречи и пяти минут, а гости раз за разом уже дважды поиграли в меньшинстве. Однако показали, что и в столь стесненном положении вполне готовы забивать голы, поведя на этом отрезке с интервалом в один мяч (3:4). В равных же составах "Кастамону" вышел в лидеры и вплоть до 23-й минуты был стабильно на один-два шага впереди, пока Кирдяшева не изловчилась счет сравнять (10:10). Нельзя не подчеркнуть, что еще дважды в первом тайме румынские арбитры оставляли автозаводчанок вшестером против семерых оппоненток, тогда как местную команду штрафные санкции обошли стороной.

В обоих случаях тольяттинки пытались применить лишь недавно взятую на вооружение в клубе практику замены в атаке вратаря на дополнительного полевого игрока. Но выгоды из этого не извлекли, а только пропустили два легких гола в бесхозную "рамку" от голкипера соперниц — турчанка Дурду назидательно продемонстрировала, что обучена стрелять без промаха от ворот до ворот. Тем не менее, за три без малого минуты до сирены гости вынырнули из-под напора соперниц (11:12) и к перерыву сохранили минимальный отрыв. На первых минутах второй половины они его укрепили (13:16). Но не воодушевились, а наоборот замешкались и на исходе стартовой пятиминутки тайма растеряли все свое добро (16:16).

Чем дальше дело двигалось, тем натужнее тольяттинкам стали даваться голы. Темповая комбинационная игра разладилась, от действий индивидуального характера пользы было ноль. А тут еще, как назло, очередное, уже пятое (!) удаление за матч. Все это вкупе привело к безрадостным последствиям — за полтайма до конца турецкий клуб оторвался прилично (23:18). Потом — еще один "двушник". Кто в подобных случаях частенько приходит на выручку "Ладе"? Правильно — Какмоля! Буквально продравшись на огневой рубеж через пару минут после точного "выстрела" Решетниковой, капитан волжанок вынудил Хелле Томсен хвататься за тайм-аут для своей команды (25:22). Это местных барышень должно было по замыслу датчанки взбодрить. Так и произошло.

Они вновь оторвались от россиянок на дистанцию "плюс 5" за четыре с половиной минуты до конца благодаря тольяттинской воспитаннице Ихневой, при том что Лагина перед этим "съела" бросок звездной норвежки Куртович с пенальти. Еще многое, однако, было поправимо. Тем более что Фомина один гол быстро отыграла, а через минуту рефери расщедрились на первый в матче "семерик" в ворота "Кастамону", попутно наградив его вторым за вечер удалением. Но волжанки не воспользовались ни тем, ни другим, пропустив два мяча в большинстве. Утешились они на самом финише голами Щербак и Фоминой. Последний забивался за секунду до сирены в пустые ворота, которые уже праздновавшие успех хозяйки поля бросили на произвол судьбы в стремлении разжиться разницей "плюс шесть".