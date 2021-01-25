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Хоккей Спорт

"Ладья" победила "Спутник" - 5:1

АЛЬМЕТЬЕВСК. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ладья" продолжила свою длительную выездную серию в Альметьевске, где волжанам противостояла третья команда "Востока" — местный "Спутник".

В середине первого периода Артем Якутов реализовал большинство броском сходу (0:1).

В дебюте второй трети матча Станислав Рангаев (теперь в меньшинстве) удвоил преимущество гостей, а в середине матча Дмитрий Беленчук подставил клюшку под бросок Егора Плитина — 0:3.

В концовке периода Богдан Коротков реализовал большинство, сократив счет — 1:3.

В третьем периоде Айрат Асфандияров и Андрей Лагунов установили окончательный счет 1:5 победа "Ладьи".

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