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В Историческом парке откроется выставка о жертвах Холокоста

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 27 января, в 12:00 в Историческом парке "Россия - моя история" состоится открытие новой историко-документальной выставки "Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение".

Подготовка к ней началась с создания в 1992 году в Москве научно-просветительного центра "Холокост". Вот уже три десятилетия центр собирает по всему миру личные письма и дневники, фотографии, рисунки, документы, записывает свидетельства времен Холокоста, Второй мировой и Великой Отечественной войн. Копиями своих документов поделились десятки российских и зарубежных архивов и музеев.

Зрители увидят личные истории жертв, спасенных и их спасителей, услышат голоса, прямую речь участников событий, узнают о масштабах и особенностях Холокоста на территории нашей страны.

Символично и совпадение памятных дат: 27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Международный день памяти жертв Холокоста.

Подбор и обработку документов, подготовку аннотаций для стендов выставки осуществили заведующий архивом Центра "Холокост" Леонид Терушкин и научный сотрудник Роман Жигун при участии сотрудников Центра "Холокост" Ильи Альтмана, Светланы Тиханкиной, Марии Гилевой и Екатерины Уваровой.

Выставка организована центром "Холокост" и Российским еврейским конгрессом и приурочена к ежегодной акции "Неделя памяти жертв Холокоста", которая проводится данными организациями совместно с Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством Москвы.

Вход на выставку свободный. Рекомендуемое возрастное ограничение 12+.

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