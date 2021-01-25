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Преступления Происшествия

Житель Самарской области напал с ножом на женщину в подъезде

ТОЛЬЯТТИ. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбудили уголовное дело из-за нападения с ножом на женщину.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, на 55-летнюю местную жительницу напал преступник на лестничной площадке дома на ул. Мира. Пострадавшая получила тяжкие травмы.

По подозрению в нападении задержали судимого за грабеж и разбой 26-летнего мужчину. Он признался, что зашел за жертвой в подъезд и пытался вырвать сумку, а когда женщина оказала сопротивление, ударил ее ножом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Подозреваемый заключен под стражу.

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