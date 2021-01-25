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Губернатор поддержал идею 3D-копирования местных артефактов для школ области

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 25 января, на встрече со студентами региона Дмитрий Азаров поддержал идею 3D-копирования найденных в регионе артефактов для школ области.

Ее озвучили учащиеся Национального исследовательского университета имени Королева. Изготовление для школ 3D-моделей артефактов, найденных на территории субъекта, - это совместный проект студентов-археологов исторического факультета и технической лаборатории 3D-проектирования вуза.

Авторская группа готова производить копии артефактов, полученных в результате раскопок и находящихся на хранении в музейных фондах. Такие копии могли бы помочь школьникам лучше понять и узнать историю родного края, уклада и традиций предков.

Глава региона идею поддержал. "Спасибо вам за эту замечательную идею! Благодаря таким примерам история оживает. Это крайне важно для школьников. Кроме того, очень хорошо, когда есть тандем между "физиками и лириками" и создаются такие совместные проекты. Однозначно, нужно это активно внедрить в наши школы", - заявил Дмитрий Азаров и поручил министерству образования региона проработать вопрос.

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