Дмитрий Азаров: "Горжусь тем, что у меня такие молодые, энергичные, любознательные земляки"

В понедельник, 25 января, в Татьянин день, губернатор Дмитрий Азаров встретился со студентами, аспирантами и преподавателями Самарского национального исследовательского университета им. Королева — крупнейшего вуза и научного центра региона.

Уже с первых курсов студенты здесь имеют возможность заниматься научными разработками, в том числе, в лабораториях, каждая из них имеет уникальную специализацию.

Например, в лаборатории аддитивных технологий ведется разработка и последующее изготовление сложнопрофильных деталей для ведущих промышленных предприятий региона методом 3Д-печати.

Конкурентным преимуществом является изготовление деталей с улучшенными функциональными и прочностными характеристиками в кратчайшие сроки. Многие из них рассчитаны на работу при критических температурах, что особенно важно для космической промышленности.

"Этот метод позволяет с высокой точностью изготовить детали, без погрешностей и с лучшей обработкой. Другими словами, мы получаем такую же прочную деталь необходимой формы, и нам не нужно тратить много времени на шлифовку и обработку, мы можем практически сразу ее отправить на предприятие", — рассказал студент 4 курса Самарского университета Никита Аракшин.

Эти наработки стали одним из базовых направлений работы Научно-образовательного центра "Инженерия будущего", созданного в Самарской области и объединяющего сегодня 9 регионов России. Лаборатория станет базой для размещения инжинирингового центра, который создается в рамках НОЦ.

Самые передовые технологии изобретают и молодые ученые конструкторского бюро "Водород СМ", созданного на базе центра газодинамических исследований университета. КБ занимается разработкой технологий для первой отечественной газотурбинной установки на метано-водородном топливе.

Основная задача — это перевод существующих газовых турбин, выпускаемых АО "Силовые машины", на альтернативное топливо с высоким содержанием водорода. Идет проектирование камеры сгорания для газовой турбины мощностью 65 МВт, работающей на метано-водородном топливе.

"Добавка примерно 40-50% водорода позволит увеличить мощность газовой турбины примерно на 10%, обеспечить полное сгорание топлива, снизить выбросы вредных веществ, что будет оказывать положительное влияние на общую экологию", — пояснил начальник КБ, кандидат технических наук Сергей Матвеев.

Это новое направление в энергетике России, подобных отечественных установок пока не существует. Разработка также является одним из базовых направлений работы НОЦ "Инженерия будущего" и уже интересует индустриальных партнеров.

"Очень важное направление. Необходимо изучить опыт наших коллег из Томска в рамках проекта "Водородной долины". Возможно, у них есть уникальные компетенции, которые можно перенять, либо мы им где-то можем подсказать в рамках работы научно-образовательного центра "Инженерия будущего". Нам крайне важно не потерять эту тематику и специфику", — отметил Дмитрий Азаров.

С 2020 года в Самарском университете активно развивается лаборатория криогенной техники. Здесь создаются энергопроизводящие устройства, использующие низкопотенциальную энергию сжиженного природного газа и других криогенных веществ. Эти разработки очень важны для условий крайнего севера и Арктики.

Губернатор обсудил с коллективом лаборатории перспективы применения разработок для предприятий компании "Новатэк", а также подготовку специалистов для работы с инновационными материалами на производствах.

"Связь науки и реального производства — важное конкурентное преимущество нашей высшей школы", — подчеркнул губернатор. Очень важно, что студенты работают над конкретными прикладными проектами для промпредприятий, и к окончанию вуза становятся востребованными специалистами на производстве.

Эти и другие темы Дмитрий Азаров обсудил со студентами вузов, техникумов и колледжей со всей Самарской области, которые подключились к встрече, используя современные технологии и средства связи.