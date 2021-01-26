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Хоккей Спорт

"Лада" по буллитам проиграла "Динамо"

ТОЛЬЯТТИ. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Очередным соперником "Лады" был один из конкурентов волжан за место в плей-офф — подмосковное "Динамо".

Тольяттинцы начали матч с атак, но на 6-й минуте пропустили после броска Дениса Кокарева — 0:1.

На 16-й минуте команды с интервалом в 30 секунд обменялись шайбами: сначала Иван Глазков сравнял счет в большинстве: после его броска шайба срикошетила от борта в конек голкиперу "Динамо" и влетела в сетку. Но, через полминуты гости вновь вышли вперед после точного броска Аслана Раисова (1:2).

Отыгралась "Лада" на 34-й минуте: Евгений Григоренко подправил шайбу после броска Арсения Ерохина (2:2).

Концовка периода прошла в атаках хозяев, заперших бело-голубых в их зоне, но счет не изменился.

Равновесие продержалось до окончания овертайма, и судьба встречи решалась в серии буллитов.

Здесь точнее оказались гости — 3:2 победа "Динамо".

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