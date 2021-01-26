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Хоккей Спорт

"Ладья" уступила "Спутнику" - 2:8

ТОЛЬЯТТИ. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Большую часть первого периода "Ладья" провела в меньшинстве, что сказалось на результате стартового отрезка: хозяева дважды реализовали численное преимущество, а еще одну шайбу забросили в равных составах — 3:0.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

После четвертой пропущенной шайбы место в воротах "Ладьи" занял Арсений Коковашин, для которого эта игра стала дебютом в ее составе.

В середине матча Вячеслав Чегошев отыграл одну шайбу — 4:1. Вскоре Артем Якутов сократил счет, но хозяева под занавес периода увеличили счет — 5:2.

В третьем периоде хозяева довели счет до крупного — 8:2 победа "Спутника".

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