"Ладья" уступила "Спутнику" - 2:8

Большую часть первого периода "Ладья" провела в меньшинстве, что сказалось на результате стартового отрезка: хозяева дважды реализовали численное преимущество, а еще одну шайбу забросили в равных составах — 3:0.

После четвертой пропущенной шайбы место в воротах "Ладьи" занял Арсений Коковашин, для которого эта игра стала дебютом в ее составе.

В середине матча Вячеслав Чегошев отыграл одну шайбу — 4:1. Вскоре Артем Якутов сократил счет, но хозяева под занавес периода увеличили счет — 5:2.

В третьем периоде хозяева довели счет до крупного — 8:2 победа "Спутника".