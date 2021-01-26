На строительство водозабора для Нефтегорска выделили 359 млн рублей

Управление капитального строительства Нефтегорского района ищет подрядчика, который два объекта: "Водоснабжение Нефтегорска. Этап II. Ветлянский артезианский водозабор" и "Водоснабжение микрорайона "Е" в Нефтегорске. На эти цели выделено более 359 млн рублей.

Средства планируется освоить в три этапа: 226, 1 млн рублей в 2021 г., 103 млн рублей в 2022 г. и 30 млн рублей в 2023 г.

Жители микрорайона "Е" в Нефтегорске (менее 500 человек) лишены централизованных сетей водоснабжения. Появление объекта "Водоснабжение микрорайона "Е" позволит осуществить подключение к централизованной системе имеющихся абонентов, а также даст возможность расселения в данном микрорайоне граждан льготных категорий. Согласно технической документации, земляные работы начнутся в апреле 2021 года. С июня по август планируется проложить водопровод В1 длиной в 11,4 км, а также обустроить шесть колодцев в городе.

Строительство объекта "Водоснабжение г. Нефтегорска. Этап II. Ветлянский артезианский водозабор" направлено на восстановление городского водозабора из поверхностного источника — реки Большой Кинель с заменой магистрального водовода. Это позволит обеспечить 9 785 человек бесперебойным и качественным водоснабжением. Строительство, исходя из документации, представленной на сайте госзакупок, начнется в мае 2021 г. С апреля 2022 г. по ноябрь 2023 г. планируется возвести объекты энергетического хозяйства (28 систем), установить наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, тепло- и газоснабжения (97 систем), выполнить пусконаладочные работы.

Возведение обоих объектов запланировано в рамках региональной программы "Чистая вода", рассчитанной на 2019–2024 годы. В общей сложности в реализуемую программу включены 28 аналогичных объектов в муниципальных районах Самарской области. В документе, опубликованном на сайте правительства региона, в качестве цели их создания указано "повышение численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой".

Общая длина возводимых и реконструируемых систем водоснабжения составляет более 305 км. Благодаря реализации программы качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения планируется обеспечить около 300 тыс. человек. Кроме того, в ожидаемых результатах документа обозначены "увеличение доли населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 93,4%".